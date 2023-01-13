На полу в ванной российской квартиры нашли мумифицированное тело пенсионера

В Приморье в квартире многоэтажки нашли мумифицированное тело 76-летнего пенсионера

В Приморье мумифицированное тело 76-летнего пенсионера нашли на полу ванной в квартире многоэтажки. Об этом сообщил источник KP.RU.

По его данным, пожилой россиянин перестал платить коммунальные счета в 2017 году — возможно, мужчина погиб в это время. При этом следователи точно не смогут определить период смерти мужчины.

Следователи проводят проверку после обнаружения в доме российского региона тела погибшего. Его нашел сын, который не общался с ним в течение пяти лет — впоследствии мужчина обратился к правоохранителям. Живущие по соседству с погибшим люди рассказали, что три года не видели жителей квартиры, где умер пенсионер, и его самого.

Ранее на юго-востоке Москвы в квартире нашли мумифицированное тело пенсионера. По предварительному заключению, оно пролежало в помещении более десяти лет.