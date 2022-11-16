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09:18, 16 ноября 2022Россия

Тело пенсионера более 10 лет пролежало в квартире Москвы

В квартире на юго-востоке Москвы нашли пролежавшее более 10 лет тело пенсионера

Фото: Яндекс.Карты

На юго-востоке Москвы в квартире нашли мумифицированное тело пенсионера. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, тело нашли коммунальщики в квартире на улице Рассказовской. По предварительному заключению, оно пролежало в помещении более десяти лет.

Погибшим оказался пенсионер 1945 года рождения. Его тело направили в морг, специалисты устанавливают причину смерти.

Ранее в Екатеринбурге коммунальщики обнаружили в квартире жилого дома труп россиянки, которая умерла несколько лет назад. Тело было найдено во время проверки газового оборудования и за прошедшие годы успело мумифицироваться.

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Анастасия Шейкина
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