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22:11, 13 января 2023Мир

ООН открестилась от участия в разработке украинских резолюций о мире и трибунале

ООН заявила, что не участвует в разработке украинских резолюций о мире и трибунале

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Организация Объединенных Наций (ООН) не участвует в работе по проектам украинских резолюций об урегулировании конфликта и трибунале. Об этом заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

«Мы не вовлечены в переговоры о резолюциях», — сказал он. При этом чиновник уточнил, что в этот процесс вовлечены отдельные государства, входящие в ООН.

Ранее первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова сообщила, что страна в 2023 году вынесет на обсуждение проект резолюции Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН о создании специального трибунала над Россией. Она отметила, что работу будет вести постпред Сергей Кислица, возможен созыв чрезвычайной специальной сессии для принятия этой резолюции. В связи с этим дипломат призвала страны-участники организации поддержать создание специального механизма, который Киев намеревается представить на рассмотрение ГА ООН в этом году.

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Марина Совина
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