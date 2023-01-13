Квартиру приговоренного к 150 годам тюрьмы мошенника Мейдоффа сняли с продажи

В Нью-Йорке сняли с продажи бывшую квартиру ныне покойного мошенника Бернарда Мейдоффа

В Нью-Йорке сняли с продажи квартиру ныне покойного финансиста Бернарда Мейдоффа, который создал крупнейшую финансовую пирамиду в истории США и в итоге был приговорен к 150 годам тюрьмы. Об этом сообщает New York Post.

Бывший пентхаус мошенника в роскошном квартале Верхний Ист-Сайд был снят с продажи, так как на него не нашлось покупателя. Впервые объект появился на рынке в июне 2022 года за 18,5 миллиона долларов. В 2014 году эту квартиру приобрел инвестор Лоуренс Бененсон за 14 миллионов долларов, через два года он купил соседнее жилье. В 2022-м инвестор планировал продать объекты и выйти в ноль.

Мейдофф владел пентхаусом с 1984 года до своего ареста в 2008-м. Внутри есть три спальни и столько же ванных комнат, а также гостиная, библиотека, рабочий кабинет и терраса.

Мейдофф был американским бизнесменом и занимал пост председателя совета директоров фондовой биржи NASDAQ. На суде он признал вину в создании финансовой пирамиды и был приговорен к 150 годам заключения. В тюрьме он жаловался на плохое здоровье и просил досрочного освобождения, но ему было отказано. Мейдофф скончался в тюрьме 14 апреля 2021 года на 83-м году жизни.