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18:59, 13 января 2023Силовые структуры

Российские правоохранители избили 41-летнего задержанного в отделении полиции

В Башкирии полицейские избили 41-летнего пьяного мужчину после задержания

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Башкирии полицейские избили 41-летнего местного жителя. Об этом в пятницу, 13 января, сообщает Ufa1.Ru со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

По данным ведомства, ночью 26 декабря сотрудники ППС остановили пьяного потерпевшего. Они отвезли его в отделение полиции для составления протокола за неповиновение сотрудникам полиции и появление в состоянии опьянения в общественном месте. Однако мужчина не захотел называть свои данные.

Вскоре россиянин обратился в правоохранительные органы с заявлением на фигурантов. Он рассказал, что сотрудники МВД избили его и применили специальные средства. Врио министра внутренних дел по Республике Башкортостан Артур Сайфуллин поручил провести проверку по факту произошедшего. Если вина правоохранителей подтвердится, они будут уволены со службы и наказаны.

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Екатерина Власова
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