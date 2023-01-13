Российские правоохранители избили 41-летнего задержанного в отделении полиции

В Башкирии полицейские избили 41-летнего пьяного мужчину после задержания

В Башкирии полицейские избили 41-летнего местного жителя. Об этом в пятницу, 13 января, сообщает Ufa1.Ru со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

По данным ведомства, ночью 26 декабря сотрудники ППС остановили пьяного потерпевшего. Они отвезли его в отделение полиции для составления протокола за неповиновение сотрудникам полиции и появление в состоянии опьянения в общественном месте. Однако мужчина не захотел называть свои данные.

Вскоре россиянин обратился в правоохранительные органы с заявлением на фигурантов. Он рассказал, что сотрудники МВД избили его и применили специальные средства. Врио министра внутренних дел по Республике Башкортостан Артур Сайфуллин поручил провести проверку по факту произошедшего. Если вина правоохранителей подтвердится, они будут уволены со службы и наказаны.