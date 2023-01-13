Теще убитого рэпера Картрайта выплатят полмиллиона рублей за необоснованное дело

Теща убитого рэпера Картрайта отсудила полмиллиона у следствия за необоснованное дело

Теща расчлененного рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) отсудила полмиллиона рублей у следствия за необоснованное дело. Об этом в пятницу, 13 января, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, Смольнинский районный суд Петербурга обязал возместить 68-летней Елене Кохал данную сумму из федерального бюджета. Женщина подала иск в суд за возмещение расходов на оказание юридической помощи.

В декабре 2021 года прекратили дело против Кохал, которую ранее считали пособницей убийства. Дело закрыли в связи с отсутствием состава преступления. Адвокат женщины заявлял, что будет добиваться реабилитации подзащитной и компенсации морального вреда за пять дней, проведенных Кохал в изоляторе.

Тещу рэпера задержали в октябре 2020 года. Ее заподозрили в пособничестве в убийстве и хотели арестовать, но на заседании в Смольнинском суде она потеряла сознание. Меру пресечения ей не избрали. Адвокаты уверяют, что арестом Кохал следователи пытались добиться признаний от ее дочери.

О гибели рэпера стало известно 30 июля 2020 года. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, в котором обвинили вдову музыканта Марину Кохал. Она уверяла, что супруг умер от передозировки наркотиков, а тело музыканта она расчленила, чтобы скрыть его «бесславную» смерть. Тем не менее специалисты пришли к выводу, что Юшко был здоров и умер не своей смертью.