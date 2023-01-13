США призвали Сербию ввести санкции против России для продолжения развития

Советник Госдепа Шолле: Сербия должна ввести санкции против РФ, чтобы продолжить развитие

США призывают Сербию ввести санкции против России, чтобы страна продолжила свое развитие. Об этом заявил советник Госдепартамента Дерек Шолле, его слова приводит агентство Танюг.

Дипломат заявил, что Вашингтон уважает точку зрения Белграда, но по практическим соображениям считает, что он должен выполнять свои обязательства. Пока государство будет «держаться подальше» от санкций, оно не сможет развиваться, подчеркнул он.

«В прошедший период Сербия предприняла какие-то существенные шаги, такие как голосование против России в ООН, и мы готовы работать с нашими друзьями в Белграде, чтобы убедить их еще больше поддерживать Украину, которая нуждается в более существенной поддержке, и наказать Россию», — заявил Шолле.

Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что санкции против России являются «обоюдоострым мечом», их последствия затронут не только западные страны, но и весь мир. По словам политика, Белграду в ближайшее время стоит ожидать усиления давления извне по вопросу Косова и введения санкций против России.

