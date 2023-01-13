Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:35, 13 января 2023Бывший СССР

Пообещавший эвакуацию Киев бросил украинских военных в Соледаре

CNN: бойцы ВСУ заявили, что пообещавший эвакуацию Киев бросил их без еды и воды в Соледаре

Фото: Sadak Souici / Globallookpress.com

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Соледара Донецкой народной республики (ДНР) заявил, что обещавший эвакуацию Киев их бросил. Об этом он рассказал журналистам телеканала CNN.

Как уточнил украинский военный, бойцов ВСУ «просто бросили». По его данным, у них закончилась еда, не хватает воды. Кроме того, в Соледаре много раненых солдат ВСУ. Украинский военный добавил, что части пытались уйти сами, но российская армия не позволила это сделать. Он предположил, что ВСУ не смогут покинуть местность.

«Нам сказали, что мы будем отозваны. А теперь нас просто бросили», — подчеркнул он. Украинский военнослужащий отметил, что последняя эвакуация была три дня назад. Оставшимся в Соледаре приказали держаться до самого конца. «Мы держимся, пока можем. Но каждый может устать и в конце концов дойти до предела. Невозможно так долго держаться только на высоком моральном духе», — рассказал он журналистам.

Ранее стало известно, что ВСУ потеряли около 200 бойцов во время неудачной попытки контратаковать Соледар. Украинские войска оказались без огневого прикрытия, в том числе артиллерии 155- и 152-го калибра.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Украина заявила о подготовке проекта резолюции ООН о спецтрибунале против России
В ДНР заявили об оперативном окружении Артемовска
США заявили о работе по нейтрализации деятельности ЧВК «Вагнер»
США призвали Сербию ввести санкции против России для продолжения развития
Пообещавший эвакуацию Киев бросил украинских военных в Соледаре
«Адмирал Горшков» с «Цирконами» завершил проход Ла-Манша
Захарова назвала истинную цель визита главы МИД Германии на Украину
Премьер Эстонии призвала снизить потолок цен на российскую нефть
Офис Зеленского обвинил Россию в «краже» Королева
Ключевой поставщик пригрозил прекратить экспорт пальмового масла в Европу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.