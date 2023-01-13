Пообещавший эвакуацию Киев бросил украинских военных в Соледаре

CNN: бойцы ВСУ заявили, что пообещавший эвакуацию Киев бросил их без еды и воды в Соледаре

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Соледара Донецкой народной республики (ДНР) заявил, что обещавший эвакуацию Киев их бросил. Об этом он рассказал журналистам телеканала CNN.

Как уточнил украинский военный, бойцов ВСУ «просто бросили». По его данным, у них закончилась еда, не хватает воды. Кроме того, в Соледаре много раненых солдат ВСУ. Украинский военный добавил, что части пытались уйти сами, но российская армия не позволила это сделать. Он предположил, что ВСУ не смогут покинуть местность.

«Нам сказали, что мы будем отозваны. А теперь нас просто бросили», — подчеркнул он. Украинский военнослужащий отметил, что последняя эвакуация была три дня назад. Оставшимся в Соледаре приказали держаться до самого конца. «Мы держимся, пока можем. Но каждый может устать и в конце концов дойти до предела. Невозможно так долго держаться только на высоком моральном духе», — рассказал он журналистам.

Ранее стало известно, что ВСУ потеряли около 200 бойцов во время неудачной попытки контратаковать Соледар. Украинские войска оказались без огневого прикрытия, в том числе артиллерии 155- и 152-го калибра.