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00:56, 13 января 2023Мир

США заявили о работе по нейтрализации деятельности ЧВК «Вагнер»

Госдеп сообщил о работе США по нейтрализации деятельности ЧВК «Вагнер»

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Советник Госдепартамента Дерек Шолле рассказал, что власти США обеспокоены активностью частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и начали работу по нейтрализации ее деятельности, сообщает сербское информационное агентство Tanjug.

«Мы знаем, что эта группа вербует солдат как в Сербии, так и в других странах мира, и мы обеспокоены этим», — заявил он.

По его словам, американское правительство работает с Сербией и другими странами, предпринимая попытки нейтрализовать деятельность «Вагнера».

Ранее боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали почти все здания в Соледаре. По его словам, украинские военнослужащие обстреливают город из артиллерии, несмотря на оставшихся в нем мирных жителей.

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Марина Совина
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