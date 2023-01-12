Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о поставленных ловушках ВСУ в Соледаре

Боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что ВСУ заминировали почти все здания в Соледаре

Боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали почти все здания в Соледаре. Об этом он заявил в репортаже военного корреспондента Александра Симонова.

«Когда [ВСУ] отходили, все здания практически были заминированы. В подъезды входили ребята обнаруживали следы также "инженерки", на растяжках двери были установлены. Бросили позиции, бежали, оставляли после себя "сюрпризы" разного характера», — сообщил военный.

