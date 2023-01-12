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21:00, 12 января 2023Бывший СССР

Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о поставленных ловушках ВСУ в Соледаре

Боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что ВСУ заминировали почти все здания в Соледаре

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали почти все здания в Соледаре. Об этом он заявил в репортаже военного корреспондента Александра Симонова.

«Когда [ВСУ] отходили, все здания практически были заминированы. В подъезды входили ребята обнаруживали следы также "инженерки", на растяжках двери были установлены. Бросили позиции, бежали, оставляли после себя "сюрпризы" разного характера», — сообщил военный.

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Кристина Есикова
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