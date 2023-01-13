Россиянина осудили на 11 лет за участие в расстреле водителя на дороге

В Волгограде 25-летнего мужчину осудили на 11 лет по делу о расстреле водителя на дороге

Дзержинский районный суд Волгограда приговорил к 11 годам лишения свободы 25-летнего местного жителя, который участвовал в расстреле водителя на дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Мужчина признан виновным по статьям о покушении на убийство и незаконном приобретении, хранении оружия и будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Он не признал вину.

По данным ведомства, утром 17 ноября 2021 года четверо друзей ехали на автомобиле, на пересечении улиц Краснополянская и 51-й Гвардейской дивизии Дзержинского района один из пассажиров попросил остановить машину и вышел из нее, включив аварийный сигнал.

Проезжающий мимо водитель заметил это и подумал, что автомобиль сломался. Он решил остановиться и предложить помощь молодым людям. В ответ знакомый фигуранта без объяснения причин шесть раз выстрелил в мужчину из пистолета. Компания бросила раненого водителя и скрылась с места преступления. Оружие один из фигурантов спрятал у себя в квартире.

Известно, что раненому мужчину удалось спастись благодаря местным патрульным. Они заметили водителя и успели вызвать медиков.

Ранее суд приговорил к трем годам лишения свободы 22-летнего местного жителя, который также причастен к совершенному преступлению. Также суд назначил ему штраф в размере 80 тысяч рублей. Осужденный полностью признал свою вину, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве.