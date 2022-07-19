Россиянина осудили на три года за участие в расстреле водителя на дороге

В Волгограде суд дал три года молодому человеку по делу о расстреле водителя на дороге

Дзержинский районный суд Волгограда приговорил к трем годам лишения свободы 22-летнего местного жителя, который участвовал в расстреле водителя на дороге. Об этом во вторник, 19 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Мужчина признан виновным по пункту «а» части 3 статьи 222 («Незаконное приобретение, ношение, перевозка и хранение оружия») и статье 316 («Укрывательство особо тяжкого преступления») УК РФ и будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Также суд назначил ему штраф в размере 80 тысяч рублей. Осужденный полностью признал свою вину, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве.

По данным ведомства, утром 17 ноября 2021 года четверо друзей ехали на автомобиле, и на пересечении улиц Краснополянская и 51-й Гвардейской дивизии Дзержинского района один из пассажиров попросил остановить машину и вышел из нее, включив аварийный сигнал.

Проезжающий мимо водитель заметил это и подумал, что автомобиль сломался. Он решил остановился и предложил помощь молодым людям. В ответ знакомый фигуранта без объяснения причин шесть раз выстрелил в мужчину из пистолета. Компания бросила раненого водителя и скрылась с места преступления. Оружие фигурант спрятал у себя в квартире.

Известно, что раненому мужчину удалось спастись благодаря местным патрульным. Они заметили водителя и успели вызвать медиков.

Дела остальных участников расстрела также будут рассмотрены судом.