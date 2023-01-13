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17:38, 13 января 2023Бывший СССР

Запад обвинили в использовании Эстонии как полигона для антироссийских инициатив

Посол Липаев обвинил Запад в использовании Эстонии для отработки антироссийских инициатив

Фото: Sergei Grits / AP

Посол Росиии в Эстонии Владимир Липаев обвинил Запад в использовании республики в качестве полигона для отработки антироссийских инициатив. Его цитирует РИА Новости.

Липаев отметил, что эстонские власти препятствуют ремонту объектов мемориального наследия, а также «цинично сносят те объекты, которые мы отремонтировали, и угрожают уничтожить те, которые мы сейчас ремонтируем».

Отвечая на вопрос о том, последуют ли примеру Таллина власти других стран Прибалтики, посол заявил, что от них «можно ждать всего чего угодно», но при этом переоценивать политический вес Эстонии не стоит.

«Складывается такое ощущение, что Эстония используется западными странами как своеобразный полигон для отработки различного рода антироссийских инициатив», — отметил Липаев.

Ранее сообщалось, что правительство Эстонии намерено потратить более 900 тысяч евро на демонтаж и перенос советских военных памятников. В ноябре 2022 года было принято решение снести 244 монумента.

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Алевтина Запольская
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