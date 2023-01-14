В Китае назвали лучшие продукты в России

В Китае назвали варенье из шишек и икру лучшими российскими продуктами

Пользователь китайской социальной сети WeChat составил список лучших российских продуктов, которые обязательно стоит попробовать. Об этом сообщается на сайте Weixin.

Первое место среди продуктов из российских супермаркетов заняло варенье из сосновых шишек. Автор статьи отметил, что продукт богат витаминами и оказывает омолаживающее действие, а при правильном употреблении приносит много пользы.

Помимо этого, в статье также упомянули красную и черную икру, назвав их самыми популярными деликатесами в России. В список лучших российских продуктов попали шоколад «Аленка», обладающий «вкусом детства», мед, гречневая крупа, облепиха, тульские пряники, оленина и сало.

Ранее пользовательница TikTok оформила доставку еды и рассмешила пользователей ошибкой в заказе. По словам женщины, она заказала в магазине Walmart 120 граммов сыра, однако по ошибке ей доставили 13 килограммов этого продукта.