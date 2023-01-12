Женщина оформила доставку еды и рассмешила пользователей ошибкой в заказе

Пользовательница TikTok заказала еду домой и по ошибке получила 13 килограммов сыра

Пользовательница сети по имени Кортни поделилась в TikTok историей об ошибке, с которой она столкнулась, заказав доставку еды на дом. По словам женщины, она заказала в магазине Walmart 120 граммов сыра, однако по ошибке ей доставили 13 килограммов этого продукта. Ролик, на который обратило внимание издание Daily Dot, рассмешил многих пользователей.

На видео женщина показывает свой заказ, который включает в себя несколько массивных пакетов с нарезанным сыром. «Когда я заказала 120 граммов сыра, Walmart прислал мне 13 килограммов. Хуже всего то, что завтра мне придется явиться с заказом в службу поддержки клиентов за возвратом денег», — пояснила она в описании к ролику.

Многих пользователей рассмешила такая ошибка в заказе. «О боже, представьте себе сотрудника магазина, которому пришлось нарезать все это», — написал один комментатор. «Выпустите весь воздух и заморозьте в пакетах меньшего размера. И вам не придется покупать сыр целый год», — предложил другой пользователь. Один из комментаторов также предположил, что заказ с таким количеством сыра, вероятно, обошелся автору поста в сумму около 500 долларов (около 35 тысяч рублей — прим «Ленты.ру»).

Ранее другая пользовательница TikTok по имени Мэрайя заказала домой еду из ресторана и неприятно удивилась. Авторша видео рассказала, что заказала домой роллы из ресторана Logan's Roadhouse. Получив заказ, женщина обнаружила, что еда не была приготовлена.