Российские военные уничтожили группу диверсантов на краснолиманском направлении

Минобороны РФ: на краснолиманском направлении ликвидирована группа диверсантов

Российские военные ликвидировали на краснолиманском направлении диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам в субботу, 14 января, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ранее стало известно о том, что под Харьковом было уничтожено еще две ДРГ. Уточнялось, что это произошло в районах населенных пунктов Табаевка и Першотравневое.