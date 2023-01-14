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15:15, 14 января 2023Россия

Российские военные уничтожили группу диверсантов на краснолиманском направлении

Минобороны РФ: на краснолиманском направлении ликвидирована группа диверсантов

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Российские военные ликвидировали на краснолиманском направлении диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам в субботу, 14 января, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ранее стало известно о том, что под Харьковом было уничтожено еще две ДРГ. Уточнялось, что это произошло в районах населенных пунктов Табаевка и Першотравневое.

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Варвара Кошечкина
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