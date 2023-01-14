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14:58, 14 января 2023Россия

Российская армия ликвидировала две диверсионно-разведывательные группы ВСУ

МО РФ заявило о ликвидации двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ под Харьковом

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российской армии удалось ликвидировать две диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом журналистам в субботу, 14 января, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что это произошло в районах населенных пунктов Табаевка и Першотравневое.

Кроме того, за сутки на купянском направлении было уничтожено более 30 украинских военных, два танка, две боевые бронированные машины и три автомобиля, разъяснили в Минобороны.

9 января российское военное ведомство докладывало об уничтожении двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ в донецких населенных пунктах Павловка и Шевченко.

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Анна Щербакова
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