Минобороны: войска России за сутки уничтожили более 30 солдат ВСУ на купянском направлении

За сутки российские войска уничтожили на купянском направлении более 30 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 14 января, отчиталось Минобороны России.

В ведомстве заявили, что на купянском направлении Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли огневое поражение подразделениям 14-й механизированной бригады, а также 103-й бригады теробороны ВСУ. Удары нанесены в районах населенных пунктов Берестовое, Першотравневое Харьковской области, а также Новоселовское Луганской народной республики.