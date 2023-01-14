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14:53, 14 января 2023Россия

Минобороны отчиталось об уничтожении украинских военных на купянском направлении

Минобороны: войска России за сутки уничтожили более 30 солдат ВСУ на купянском направлении

Фото: Shutterstock

За сутки российские войска уничтожили на купянском направлении более 30 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 14 января, отчиталось Минобороны России.

В ведомстве заявили, что на купянском направлении Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли огневое поражение подразделениям 14-й механизированной бригады, а также 103-й бригады теробороны ВСУ. Удары нанесены в районах населенных пунктов Берестовое, Першотравневое Харьковской области, а также Новоселовское Луганской народной республики.

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Варвара КошечкинаПолина Матюхина
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