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18:17, 14 января 2023Россия

Пройдут полуфиналы конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика»

Пройдут два полуфинала конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика»

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Исполнительный директор конкурсов «Лидеры возрождения» Антон Сериков рассказал о многочисленных просьбах конкурсантов — участников специальной военной операции — о переносе полуфинальных испытаний на более поздний срок.

«Мы гордимся тем, что большое количество наших участников сегодня самоотверженно защищают Родину на передовой. С учетом активных действий в рамках специальной военной операции очевидно, что многие не смогут принять участие в полуфиналах конкурса в январе. В этой связи мы получаем многочисленные обращения от участников с просьбой дать возможность пройти полуфинал в более поздний срок», — рассказал Антон Сериков.

Он отметил, что организаторы пошли навстречу конкурсантам-военнослужащим. Было принято решение о переносе третьего полуфинала конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика» на более поздний срок.

«Исходя из поступающих просьб и учитывая, что один из главных принципов конкурса – это равные возможности для всех участников, организаторами принято решение два полуфинала провести в январе. Для тех, кто по объективным причинам не сможет принять в них участие, третий полуфинал будет проведен позднее — в те даты, которые будут наиболее удобны для участников», — заявил Сериков.

Дата проведения третьего полуфинала будет объявлена дополнительно.

К участию в трех полуфиналах конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика» в конце декабря были приглашены 1 130 человек. Все они показали наиболее высокие результаты дистанционного тестирования и экспертной оценки эссе.

Конкурсы под общим названием «Лидеры возрождения» проводятся впервые. 21 сентября они были запущены в Запорожской и Херсонской областях, а 22 сентября – в Донецкой и Луганской народных республиках. Целью конкурсов являются поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей, готовых к решению профильных управленческих и содержательных задач, обладающих лидерскими качествами, организаторскими способностями и желанием восстанавливать свои регионы.

Принять участие в этих конкурсах могли руководители не моложе 20 лет, имеющие опыт управления не менее года и связь с регионом проведения конкурса (родились на его территории, живут или жили не менее года, учатся или учились не менее года, работают или работали не менее года, а также если в настоящее время там проживают близкие родственники).

Финалисты и победители будут включены в кадровый резерв республики или области, из которого по итогам обучения будут назначаться на руководящие должности в органы государственной власти и местного самоуправления, на предприятия и в организации, некоммерческие организации и фонды.

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Татьяна Романова
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