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11:39, 14 января 2023Забота о себе

Реаниматолог перечислил главные признаки переохлаждения

Реаниматолог Симбирцев отнес дрожь и невнятную речь к главным признакам переохлаждения

Фото: Shutterstock

При игнорировании лечения переохлаждение, которое часто возникает у человека в морозную погоду, может привести к полному отказу сердца и дыхательной системы и, в конечном итоге, к смерти. Врач-реаниматолог, медицинский эксперт «Инвитро» Сергей Симбирцев в беседе с «Газетой.RU» перечислил главные признаки заболевания.

К ним эксперт отнес дрожь, невнятную речь, медленное дыхание, слабый пульс, нарушение координации и появление ярко-красного цвета кожи. «Дрожь — самое первое, что вы заметите, потому что это автоматическая защита вашего тела от холода — попытка согреться», — пояснил Симбирцев.

По словам реаниматолога, переохлаждение зачастую возникает под воздействием холода или погружения в ледяную воду. Также он рассказал, что при умеренном переохлаждении применяют пассивное внешнее согревание.

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«После того, как мокрая одежда снята, пациента накрывают одеялом или другим утеплителем. Получающееся в результате снижение потерь тепла в сочетании с собственной выработкой тепла пациентом вызывает согревание», — разъяснил он.

Чтобы избежать переохлаждения в холодное время года, важно надевать головной убор, избегать перенапряжения, носить свободную и многослойную одежду, резюмировал специалист.

Ранее терапевт Ирина Бобыкина сообщила, что при переохлаждении поможет постепенное согревание при комнатной температуре. Она также указывала, что при оказании помощи человеку, потерявшему сознание из-за переохлаждения, необходимо сразу вызвать скорую.

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Анна Щербакова
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