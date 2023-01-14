Медведев обвинил Японию в предательстве памяти жертв Хиросимы и Нагасаки
Зампред Совета безопасности, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале обвинил премьер-министра Японии Фумио Кисиду в предательстве памяти сотен тысяч жертв атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.
Критикуя политика за его совместное с президентом США Джо Байденом высказывание, Медведев отметил, что он выступил как обслуживающий персонал Вашингтона. «Глава японского правительства в унизительном верноподданническом экстазе несет чушь про Россию, предав память сотен тысяч японцев, сгоревших в ядерном костре Хиросимы и Нагасаки», — написал зампред Совбеза.
Ранее Медведев отреагировал на заявление президента США Джо Байдена и премьера Японии Фумио Кисиды по поводу возможного ядерного удара на Украине, назвав эти слова паранойей.