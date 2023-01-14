В Монголии заявили о желании провести конституционную реформу

Премьер Монголии Эрдэнэ заявил о необходимости перехода страны в парламентскую республику

Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ заявил о желании провести в стране конституционную реформу. Об этом сообщает издание Mpress.

«Конституция 1992 года выполнила свою историческую роль мирного социального перехода. (...) Теперь мы должны объективно оценить прошедшие 30 лет и определить, как жить следующие 30 лет», — сказал он во время выступления на конференции «Политические, экономические и правовые решения — общественный консенсус».

При этом политик отметил, что целью конституции, которая была принята 13 января 1992 года и определяла Монголию как полупрезидентскую и полупарламентскую республику, было создать гуманное гражданское демократическое общество. «Президент Монголии избирается народом, который возлагает на него большие надежды. Когда дело доходит до выполнения обещаний, у него нет ни бюджета, ни кабинета. Порой у него нет другого выбора, кроме как действовать через Совет национальной безопасности», — пояснил Эрдэнэ и отметил, что необходимо обсудит вопрос о переходе к классической парламентской республике.

Также он уточнил, что есть три способа провести реформу. В первую очередь премьер предложил переписать конституцию, внести поправки в действующую или скорректировать отдельные законы.

В декабре 2022 года президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух издал указ восстановить средневековую столицу Монгольской империи Каракорум.