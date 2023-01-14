В Госдуме назвали Ивана Урганта тошнотворной фигурой

Депутат Госдумы Останина назвала Ивана Урганта тошнотворной фигурой

Депутат Государственной Думы от партии ЛДПР Нина Останина раскритиковала российского шоумена и ведущего Ивана Урганта. Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.

«Похоже, что Ивана Урганта снова начали активно пиарить. [Актер Александр] Ширвиндт, [ведущая Екатерина] Варнава, ряд информационных ресурсов устроили прямо-таки танцы с бубнами вокруг, с моей точки зрения, тошнотворной фигуры, испуганного патриота, который, кстати сказать, практически не отличается от того же Максима Галкина (физическое лицо, выполняющее функции иноагента) и других фигур, воспринимаемых как махровые русофобы», — отметила Останина.

Депутат предположила, что уехавшие из России артисты, выступавшие ранее с критикой в адрес властей государства, вернутся в страну, однако уже не будут так востребованы: «Что ж, несмотря на всю нынешнюю вакханалию, убеждена: время Ургантов прошло».

Ранее Ургант рассказал об отмене показа новогоднего телеспектакля с его участием.

