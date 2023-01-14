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23:10, 14 января 2023Интернет и СМИ

Главу ЕК раскритиковали после слов о помощи Украине

Пользователи Twitter раскритиковали главу ЕК фон дер Ляйен, назвавшую Украину приоритетом
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: TT News Agency / Reuters

Пользователи Twitter возмутились словами главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что приоритетом для Евросоюза является Украина.

«Заявление Лейен показывает, что для нее и для руководства ЕС первоочередной задачей является Украина, а не народ ЕС. Что ж, люди чувствуют это каждый день. Как долго они будут мириться с этим предательством?» — заявил пользователь @ivan_vibing.

«Почему вы не придерживались Минских соглашений?» — добавил @hoddo461. По его словам, ЕК не защищали этнических русских на Украине.

«Что ж, приятно видеть, что граждане ЕС не являются приоритетом, а их деньги тратятся на военные нужды», — подчеркнул пользователь @BobeticMario.

«Насколько умно сделать Украину, не являющуюся членом ни ЕС, ни НАТО, приоритетом в ЕС?» — добавил пользователь с ником @McmahonPascal.

Ранее пользователи Twitter высмеяли Урсулу фон дер Ляйен из-за акции в поддержку Украины. Читатели скептически отнеслись к акции и обвинили главу ЕК в лицемерии.

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Марина Совина
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