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12:14, 14 января 2023Спорт

Жена Костомарова рассказала о состоянии фигуриста

Жена Костомарова Домнина рассказала, что в его состоянии нет изменений

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В состоянии госпитализированного с пневмонией фигуриста, олимпийского чемпиона Романа Костомарова нет никаких изменений. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала жена спортсмена, фигуристка Оксана Домнина. Она не стала комментировать сообщения о том, что Костомаров не приходил в сознание после перевода в Коммунарку.

Ни ухудшений, ни улучшений

Оксана Домнинароссийская фигуристка, жена Романа Костомарова

13 января Telegram-канал SHOT сообщил, что здоровье попавшего в больницу 45-летнего спортсмена ухудшилось. По данным источника издания, пневмония стала двусторонней, также у фигуриста развился гидроторакс. Спортсмен по-прежнему подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и дышит через трубку в трахее.

12 января Telegram-канал Mash опубликовал информацию, что Роман Костомаров заболел за неделю до госпитализации. Несмотря на это, он продолжал выступления с высокой температурой.

О госпитализации олимпийского чемпиона стало известно 10 января. Как рассказал РИА Новости двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский, у Костомарова диагностирована пневмония. Фигурист подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи не нашли у него коронавирус. Позже отец спортсмена сообщил о переводе сына в больницу в Коммунарке.

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Варвара Кошечкина
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