Российские военные начали прибывать в Белоруссию для участия в летных учениях

Подразделения Воздушно-космических сил РФ прибывают в Белоруссию для участия в учениях

Подразделения Воздушно-космических сил Российской Федерации начали прибывать в Белоруссию для участия в совместном летно-тактическом учении. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы Минобороны республики, пишет ТАСС

«Для участия в совместном летно-тактическом учении вооруженных сил Беларуси и России на аэродромы Беларуси прибывают подразделения», — говорится в сообщении ведомства.

8 января в Минобороны Белоруссии анонсировали совместные с Россией военные учения. Летно-тактические учения с авиационными подразделениями вооруженных сил Белоруссии и Российской Федерации, входящими в состав авиационного компонента РГВ(с), пройдут с 16 января по 1 февраля 2023 года. Для проведения учений будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Республики Беларусь.