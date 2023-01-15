Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:37, 15 января 2023Бывший СССР

Российские военные начали прибывать в Белоруссию для участия в летных учениях

Подразделения Воздушно-космических сил РФ прибывают в Белоруссию для участия в учениях

Фото: РИА Новости

Подразделения Воздушно-космических сил Российской Федерации начали прибывать в Белоруссию для участия в совместном летно-тактическом учении. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы Минобороны республики, пишет ТАСС

«Для участия в совместном летно-тактическом учении вооруженных сил Беларуси и России на аэродромы Беларуси прибывают подразделения», — говорится в сообщении ведомства.

8 января в Минобороны Белоруссии анонсировали совместные с Россией военные учения. Летно-тактические учения с авиационными подразделениями вооруженных сил Белоруссии и Российской Федерации, входящими в состав авиационного компонента РГВ(с), пройдут с 16 января по 1 февраля 2023 года. Для проведения учений будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Республики Беларусь.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В ВСУ рассказали о взятии Соледара российской армией
Офицер спецназа рассказал о ремонте ВСУ гаубиц M777 в Польше
Тренер «Зенита» высказался об уходе из клуба хорватского футболиста
Еврокомиссар заявила о способности промышленности выдержать текущие цены на газ
Россияне оказались в лидерах среди других иностранцев по числу ВНЖ Турции
Россия и Белоруссия создадут совместный налоговый комитет
В ЛНР оценили поставку Британией партии танков украинским войскам
Российские военные начали прибывать в Белоруссию для участия в летных учениях
Антрополог спрогнозировал конец противостояния России и США
Российский телеведущий удивился попаданию украинцев под санкции Зеленского
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.