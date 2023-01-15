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21:15, 15 января 2023Бывший СССР

В Белоруссии опровергли санкции для не прошедших сверку военнообязанных

Генштаб Белоруссии опроверг сообщения о санкциях для не прошедших сверку военнообязанных

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Генштаб ВС Белоруссии опроверг сообщения о санкциях против не прошедших сверку данных военнообязанных, в том числе о возможности запрета им выезда за границу. Об этом сообщил заместитель начальника отдела призыва главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Михаил Фофанов, передает ТАСС.

«Дальнейшая работа по сверке их учетных данных будет проводиться в ходе плановой работы военных комиссариатов», — заявил Фофанов.

Ранее первый заместитель госсекретаря Совета безопасности (СБ) республики Павел Муравейко заявил, что Белоруссия готова к любым провокационным действиям со стороны Украины. Он добавил, что Минск фиксирует «все действия, в том числе неадекватные», когда «непонятные формирования, созданные на территории Украины», ведут стрельбу в сторону белорусской границы.

В сентябре в Белоруссии пройдут три этапа учений коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности). Кроме того, поскольку в нынешнем году Белоруссия председательствует в ОДКБ, в Минске пройдет международная конференция по евразийской безопасности.

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Марина Совина
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