В Белоруссии опровергли санкции для не прошедших сверку военнообязанных

Генштаб Белоруссии опроверг сообщения о санкциях для не прошедших сверку военнообязанных

Генштаб ВС Белоруссии опроверг сообщения о санкциях против не прошедших сверку данных военнообязанных, в том числе о возможности запрета им выезда за границу. Об этом сообщил заместитель начальника отдела призыва главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Михаил Фофанов, передает ТАСС.

«Дальнейшая работа по сверке их учетных данных будет проводиться в ходе плановой работы военных комиссариатов», — заявил Фофанов.

Ранее первый заместитель госсекретаря Совета безопасности (СБ) республики Павел Муравейко заявил, что Белоруссия готова к любым провокационным действиям со стороны Украины. Он добавил, что Минск фиксирует «все действия, в том числе неадекватные», когда «непонятные формирования, созданные на территории Украины», ведут стрельбу в сторону белорусской границы.

В сентябре в Белоруссии пройдут три этапа учений коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности). Кроме того, поскольку в нынешнем году Белоруссия председательствует в ОДКБ, в Минске пройдет международная конференция по евразийской безопасности.