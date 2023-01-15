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22:48, 15 января 2023Россия

В ЛНР оценили поставку Британией партии танков украинским войскам

Офицер ЛНР Новиков назвал поставку Британией 14 танков Challenger 2 Киеву «каплей в море»

Фото: Angus Beaton / Reuters

Поставка партии из 14 британских танков Challenger 2 украинским войскам — это лишь «капля в море» и «показательный шаг» Лондона, заявил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай». Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Англия — один из операторов поставки оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ). Офицер из Луганской народной республики (ЛНР) назвал действия властей показательным шагом и стремлением показать, что Лондон напрямую начинает поставлять Киеву танки, а не просто системы противовоздушной обороны (ПВО), каски, бронежилеты. «Однозначно, Англия теперь будет наращивать объемы военной помощи, поставляемой Украине», — оценил он.

Ранее руководство Великобритании сообщило о начале обучения бойцов ВСУ работе с танками и гаубицами. Лондон в ближайшее время передаст Украине 14 танков Challenger 2 и около 30 больших самоходных гаубиц AS90.

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Марина Совина
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