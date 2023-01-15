Великобритания обучит бойцов ВСУ работе с танками в ближайшие дни

Великобритания обучит украинских военных работе с танками и гаубицами в ближайшие дни

Руководство Великобритании сообщило о начале обучения бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) работе с передаваемыми Лондоном танками и гаубицами в ближайшие дни. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению британских властей, в настоящий момент в конфликте открылось окно возможностей для большей эффективности ВСУ.

Ранее сообщалось, что Великобритания в ближайшее время передаст Украине 14 танков Challenger 2 и около 30 больших самоходных гаубиц AS90. В документе британского правительства указанно, что эскадрон из 14 танков будет направлен на Украину после того, как британский премьер-министр Риши Сунак пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому предоставить дополнительную поддержку.