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23:55, 15 января 2023Мир

Глава МИД Нидерландов заявил о нужде Киева в большем количестве оружия

Глава МИД Нидерландов Хукстра заявил, что Украине нужно больше оружия и военной помощи
Вопке Хукстра

Вопке Хукстра. Фото: Xander Heinl / Globalookpress.com

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра на своей странице в Twitter сообщил, что провел беседу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, после чего рассказал о нужде Киева в большем количестве оружия, призвав страны направлять Украине больше военной помощи.

«Было здорово подробно поговорить с моим дорогим коллегой Дмитрием Кулебой о потребностях Украины. Украине нужно больше военной поддержки и больше оружия», — заявил глава МИД Нидерландов.

По его словам, Амстердам продолжит делать все необходимое для того, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли удерживать свои позиции на поле боя.

Ранее бывший посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник заявил, что его попадание в санкционный список Украины является признаком того, что власти страны боятся его слов и дел. Он отметил, что воспринимает этот факт не просто как должное, а как официально оформленную боязнь Киевом его слов, дел и общей с его друзьями и коллегами миссии на Украине.

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Марина Совина
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