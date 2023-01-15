Бывший посол ЛНР заявил о страхе Киева перед ним

Экс-посол ЛНР Мирошник назвал попадание под санкции Украины знаком того, что его боятся

Бывший посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник заявил, что его попадание в санкционный список Украины является признаком того, что власти страны боятся его слов и дел. Такое мнение он выразил в своем Telegram-канале.

«В свеженьком санкционном списке от [президента Украины Владимира] Зеленского и мне нашлось достойное место», — рассказал экс-посол.

Он добавил, что воспринимает этот факт не просто как должное, а как официально оформленную боязнь Киевом его слов, дел и общей с его друзьями и коллегами миссии на Украине.

По словам Мирошника, в составленный Украиной станционный список включили «очень достойных людей с которыми даже лестно находиться в одном списке». «То есть если кто-то хотел этим списком напугать или наказать, то вышло у них с точностью до наоборот», — подчеркнул бывший посол.

Ранее 15 января Зеленский ввел санкции против связанных с Россией деятелей культуры, журналистов и блогеров. Под ограничения попали 198 человек. В их числе — продюсер Яна Рудковская, режиссер Андрей Кончаловский, телеведущая Ангелина Вовк и другие.