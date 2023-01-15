Саперы уничтожили боевую часть найденной на севере Молдавии ракеты

Минобороны Молдавии: боевая часть найденной на севере страны ракеты уничтожена

Саперы отдельного батальона «Кодру» Национальной армии Молдавии уничтожили боевую часть ракеты, которая ранее была найдена на севере страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны республики.

«Команда саперов отдельного батальона "Кодру" Национальной армии вместе с представителями МВД осуществила контролируемый взрыв. Операция прошла в условиях максимальной безопасности», — сказано в сообщении.

Специалисты Минобороны и МВД республики продолжают исследовать место происшествия.

Обломки ракеты упали на севере Молдавии 14 января. Пограничный патруль КПП «Ларга» обнаружил их на границе страны с Украиной.

Позже сообщалось, что на месте происшествия нашли боевую часть ракеты. Отмечалось, что она содержит около 80 килограммов взрывчатого вещества.

