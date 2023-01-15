Турецкая Sabah: С каждым нападением Запада Россия становится только сильнее в мире

Турецкий журналист Берджан Тутар признал, что нападения со стороны Запада делают Россию только сильнее на международной арене. Своим мнением он поделился в материале для Sabah.

По его словам, Россия за последние 300 лет пять раз отражала нападения со стороны Запада. «Однако все эти вторжения только делают Россию сильнее», — считает автор.

В числе вторжений обозреватель назвал войну 1812 году против Наполеона, революцию 1917 года, когда Белая гвардия под руководством Запада пыталась подавить революцию, а также Великую Отечественную войну и Холодную войну.

Последней атакой Запада стало свержение «пророссийски настроенного» президента Украины, что стало одной из предпосылок к началу спецоперации, заключил Тутар.

Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что конфликт на Украине завершится в том случае, если между Западом и Россией будет заключена «большая сделка». Он предположил, что Россия хочет заключить определенные договоренности прежде всего с США. По его мнению, при ином развитии событий боевые действия на Украине могут затянуться.