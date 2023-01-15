Следствие проверит информацию омбудсмена о пытках российских военнопленных

СК РФ проверит информацию омбудсмена Москальковой о пытках российских военнопленных

Следственный комитет России проверит информацию, полученную российским омбудсменом Татьяной Москальковой о пытках российских военнопленных. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы ведомства.

Отмечается, что уполномоченный по правам человека получила от родственников попавших в плен россиян видеозапись, на которой неизвестные угрожают им убийством.

Следственный комитет заявил, что при подтверждении опубликованных сведений ведомство примет меры к установлению причастных лиц, их действиям будет дана правовая оценка.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца, комитеты ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК) потребовать от Киева соблюдать Женевскую конвенцию на фоне пыток российских пленных.

