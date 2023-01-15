Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:39, 15 января 2023Силовые структуры

Следствие проверит информацию омбудсмена о пытках российских военнопленных

СК РФ проверит информацию омбудсмена Москальковой о пытках российских военнопленных

Фото: Aleksander Polyakov/ Globallookpress.com

Следственный комитет России проверит информацию, полученную российским омбудсменом Татьяной Москальковой о пытках российских военнопленных. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы ведомства.

Отмечается, что уполномоченный по правам человека получила от родственников попавших в плен россиян видеозапись, на которой неизвестные угрожают им убийством.

Следственный комитет заявил, что при подтверждении опубликованных сведений ведомство примет меры к установлению причастных лиц, их действиям будет дана правовая оценка.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца, комитеты ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК) потребовать от Киева соблюдать Женевскую конвенцию на фоне пыток российских пленных.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Офицер спецназа сообщил о пытающихся скрыться при зачистке Соледара солдатах ВСУ
Белоруссия захотела отказаться от увеличения займов у России
Названы способы защиты домашнего интернета от злоумышленников
Эрдоган заявил о невыполнении Швецией и Финляндией условий Турции
На Украине рассказали о дефиците генерации в энергосистеме после атаки России
Турция допустила более напряженные отношения со Швецией
Следствие проверит информацию омбудсмена о пытках российских военнопленных
Слуцкий ответил на слова Столтенберга о нормализации отношений с Россией
Минобороны рассказало о помощи самолетов А-50У в обнаружении истребителей ВСУ
Названа причина отказов россиянам во въезде в Мексику
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.