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07:13, 15 января 2023Забота о себе

Терапевты рассказали о способах приспособиться к резкой смене погоды

Терапевты Лапа и Чернышова посоветовали надевать разную одежду, чтобы не заболеть ОРВИ

Фото: Unsplash

Врачи-терапевты Людмила Лапа и Надежда Чернышова рассказали о способах приспособиться к резкой смене погоды. Мнением специалисты поделились с RT.

По словам Лапы, при перемене погоды первой реагирует сосудистая система — появляются головные боли, утомляемость. Обостряются хронические заболевания, также могут возникнуть боли в животе. Помимо этого, при изменении температуры велик риск заболеть ОРВИ или гриппом, отметила врач.

Однако Чернышова предупредила, что если одеться слишком тепло, то вполне вероятно можно вспотеть, перегреться, а затем переохладиться. Важно обеспечить возможность менять слои одежды — к примеру, снять куртку и остаться в рубашке.

Помимо этого, терапевт Чернышова посоветовала проводить как можно больше времени на свежем воздухе, проветривать помещение и поддерживать физическую активность.

Ранее кардиолог медтехкомпании «Доктор рядом» Юлия Фокина назвала редкие и нетипичные симптомы гриппа. Врач подчеркнула, что для гриппа нетипичны боль в животе и жидкий стул, а также отсутствие повышенной температуры тела.

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Юлия Мискевич
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