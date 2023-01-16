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09:27, 16 января 2023Бывший СССР

Белоруссия вместе с Россией начала летно-тактические учения

ВС Белоруссии и России начали совместные летно-тактические учения авиации

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

В Белоруссии начались совместные летно-тактические учения подразделений вооруженных сил (ВС) республики и России. Об этом сообщается в Telegram-канале белорусского министерства обороны.

В ведомстве уточнили, что в учениях принимают участие подразделения, входящие в состав авиационного компонента региональной группировки войск. Отмечается, что план маневров предполагает, в частности, отработку высадки тактического десанта, ведения воздушной разведки, доставки грузов и эвакуации раненых.

Летно-тактические учения ВС Белоруссии и России были анонсированы 8 января. В белорусском военном ведомстве сообщали, что тренировочные мероприятия будут проходить с 16 января по 1 февраля 2023 года.

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Алевтина Запольская
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