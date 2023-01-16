В Болгарии отреагировали но сообщения о передаче штурмовиков НАТО

Глава МИД Болгарии заявил, что впервые слышит о передаче 14 штурмовиков Су-25 странам НАТО

Власти Болгарии отреагировали на сообщения о передаче 14 штурмовиков Су-25 странам НАТО. Об этом сообщает BNT news.

«У меня нет такой информации, извините, я впервые слышу об этом от вас», — заявил глава МИД страны Николай Милков.

Также отмечается, что Минобороны Болгарии готовит ответ на соответствующие сведения, которые были опубликованы агентством Bloomberg.