Николай Бурляев рассказал об улучшении состояния Никиты Михалкова

Николай Бурляев рассказал об улучшении состояния госпитализированного Никиты Михалкова

Народный артист России Николай Бурляев рассказал о самочувствии госпитализированного режиссера Никиты Михалкова. Об этом он сообщил в беседе с телеканалом «360».

Актер отметил, что состояние кинематографиста начало улучшаться. «Мы говорили по телефону, все нормально, он в рабочем состоянии, все приходит в норму. У него прекрасный аппетит, нет температуры. Никита Сергеевич работает в палате, читает сценарии и занимается своими проектами, все идет штатно. Его состояние улучшилось», — рассказал народный артист России.

О госпитализации режиссера стало известно 5 января. Baza сообщала, что кинематографист попал в больницу с пневмонией из-за коронавируса. 10 января состояние Михалкова начало ухудшаться.

Ранее Никита Михалков раскритиковал Евросоюз из-за включения его имени в санкционный список.