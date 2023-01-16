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14:00, 16 января 2023Культура

Михалков раскритиковал ЕС из-за попадания в санкционный список

Режиссер Никита Михалков раскритиковал ЕС из-за попадания в санкционный список
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ministry of Culture Russia / Globallookpress.com

Российский режиссер Никита Михалков раскритиковал Евросоюз из-за попадания в санкционный список. Его открытое письмо членам Совета ЕС опубликовала «Российская газета».

«Вы, считающие себя цивилизованным демократическим обществом, объявляете санкции человеку, который в своей стране, у себя на родине, своему народу на своем языке высказывает свое личное мнение», — возмутился кинематографист.

Он подчеркнул, что его письмо не является попыткой избежать санкций, и отметил, что не имеет никакого доверия к европейским политикам. По мнению Михалкова, они пытаются «насадить на прекрасной земле Украины нечеловеческую русофобию и жесточайший нацизм», а также приблизить НАТО к границам России.

Режиссер указал на то, что в прошлом году его программу «Бесогон» посмотрели 229 миллионов зрителей. «Не ведая, что говорите, вы объявляете меня пропагандистом Кремля. Но для справки, если вам это интересно: я не получаю ни от канала, ни от государства ни одной копейки и делаю передачу за свой счет. (...) Могу предположить, что ваше отношение ко мне сложилось именно после просмотра моих передач и именно потому, что они своей правдивостью и независимостью помогают людям узнать правду», — написал Михалков.

Об ограничениях в отношении режиссера стало известно 16 декабря 2022 года. Ему, как и другим фигурантам санкций, запретили поездки в Евросоюз.

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Евгений Шульгин
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