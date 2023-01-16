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11:21, 16 января 2023Среда обитания

Идею об оплате ЖКХ маткапиталом раскритиковали в Госдуме

Глава комитета ГД по вопросам семьи раскритиковала идею об оплате ЖКХ маткапиталом

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина раскритиковала идею разрешить россиянам тратить средства материнского капитала на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ). Вместо этого парламентарий предложила позволить направлять эти средства на покупку автомобиля, пишет РИА Новости.

Останина убеждена, что оплату услуг ЖКХ многодетным семьям должно обеспечивать государство. «Я считаю, что это будет ущерб для многодетной семьи, если она будет направлять деньги на оплату услуг ЖКХ, это задача государства, а не самой семьи… Надо дать возможность направлять эти деньги в том числе на покупку автомобиля отечественного производства», — заявила депутат.

Парламентарий добавила, что понимает, что инициатива была вызвана бедностью многодетных семей, однако предложение Останина не одобряет. «Материнский капитал надо направлять на те меры, которые помогут многодетной семье сегодня как раз обеспечить материальное благополучие ребенка… Я не поддержу, к сожалению, эту инициативу», — пояснила депутат.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила разрешить россиянам тратить материнский капитал на оплату услуг ЖКХ. Парламентарий рассчитывает, что эта мера поможет многодетным семьям в условиях повышения тарифов на коммунальные услуги.

Нина Ташевская
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