Константин Малофеев сообщил о запуске проекта помощи детям «Счастливое детство»

Константин Малофеев сообщил о запуске благотворительного проекта «Счастливое детство»

Учредитель «Первого русского» Константин Малофеев сообщил о начале работы проекта «Счастливое детство», в рамках которого каждый может протянуть руку помощи детям Донбасса. Об этом сообщает сайт телеканала «Царьград».

«В день Святителя Василия Великого Царьград показал полутора тысячам детей и их родителям, в том числе приехавшим из многострадального Донбасса, дивную сказку "В поисках Рождества". А наш Фонд имени этого святого и Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова представили новый совместный проект "Счастливое детство"», — рассказал в своем телеграм-канале Константин Малофеев.

По его словам, первая задача проекта — адресная помощь двум детским домам и школе-интернату народных республик Донбасса и Запорожья с их 600 воспитанниками. «Впереди у нас много задач. Не только в Новороссии, но во всей большой исторической России, у которой "нет никаких границ". В число первых участников нашего проекта уже вошли Петр Толстой и Дмитрий Певцов. Уверен, с Божией помощью и общими, соборными силами, как это всегда было принято у русских, мы сможем сделать наших детей счастливыми».

В 2014 году, когда Константин Малофеев начал помогать Донбассу, он стал первым попавшим под санкции Запада предпринимателем из России. Год за годом через Благотворительный фонд Святителя Василия Великого помощь Донбассу продолжала поступать. После блокировки аккаунта «Царьграда» в YouTube спор Константин Малофеев предпочел решать в суде. Первый миллиард рублей, истребованный с Google в качестве штрафа за неисполнение решения суда, был направлен в помощь Донбассу в рамках специальной военной операции (СВО) России на Украине.