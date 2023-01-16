Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:03, 16 января 2023Россия

Константин Малофеев сообщил о запуске проекта помощи детям «Счастливое детство»

Константин Малофеев сообщил о запуске благотворительного проекта «Счастливое детство»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Учредитель «Первого русского» Константин Малофеев сообщил о начале работы проекта «Счастливое детство», в рамках которого каждый может протянуть руку помощи детям Донбасса. Об этом сообщает сайт телеканала «Царьград».

«В день Святителя Василия Великого Царьград показал полутора тысячам детей и их родителям, в том числе приехавшим из многострадального Донбасса, дивную сказку "В поисках Рождества". А наш Фонд имени этого святого и Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова представили новый совместный проект "Счастливое детство"», — рассказал в своем телеграм-канале Константин Малофеев.

По его словам, первая задача проекта — адресная помощь двум детским домам и школе-интернату народных республик Донбасса и Запорожья с их 600 воспитанниками. «Впереди у нас много задач. Не только в Новороссии, но во всей большой исторической России, у которой "нет никаких границ". В число первых участников нашего проекта уже вошли Петр Толстой и Дмитрий Певцов. Уверен, с Божией помощью и общими, соборными силами, как это всегда было принято у русских, мы сможем сделать наших детей счастливыми».

В 2014 году, когда Константин Малофеев начал помогать Донбассу, он стал первым попавшим под санкции Запада предпринимателем из России. Год за годом через Благотворительный фонд Святителя Василия Великого помощь Донбассу продолжала поступать. После блокировки аккаунта «Царьграда» в YouTube спор Константин Малофеев предпочел решать в суде. Первый миллиард рублей, истребованный с Google в качестве штрафа за неисполнение решения суда, был направлен в помощь Донбассу в рамках специальной военной операции (СВО) России на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Романова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о взятии силами ЧВК «Вагнер» села южнее Артемовска
Пригожин увидел провокацию в вопросе о конфликте с Минобороны
Назван самый высокооцененный фильм 2022 года
Мхитарян показал карту Армении с Нагорным Карабахом и получил ответ Азербайджана
Парикмахеры назвали самый модный цвет волос
ВСУ в Артемовске получат десятки терминалов Starlink
Принц Гарри намекнул на возможность написать еще одну книгу с воспоминаниями
Россиянина осудили на четыре года за убийство мешавшего проехать мотоциклиста
Кандидат в вице-президенты США назвал фашизмом репрессии против УПЦ на Украине
Россиян предупредили о последствиях тату при варикозе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.