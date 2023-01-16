Названа причина окончательного оттока российских туристов из Европы

Президент СТА Голов: Европа потеряла российских туристов из-за жестких визовых требований

Европа потеряла российских туристов из-за жестких требований для получения визы. Такую причину окончательного оттока российских отдыхающих в беседе с «360» назвал президент Союза туристических агентств (СТА) Сергей Голов.

Эксперт уточнил, что российские туроператоры в настоящее время не создают пакетные туры в Европу, поскольку не могут гарантировать получение визы. «Продают только наземное обслуживание, гостиницы, могут помочь забронировать авиаперелет при наличии у туристов визы», — уточнил Голов.

По его словам, россияне с действующими визами могут попасть на территорию государства, выдавшего документ, через третьи страны. Эксперт отметил, что настолько жестких ограничений для россиян еще не было.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал, что россияне массово перестали путешествовать в Европу — турпоток из России в 2022 году сократился на 80-90 процентов. По словам эксперта, снижению интереса соотечественников к путешествиям по данному направлению способствовали логистические сложности, отсутствие прямой авиаперевозки с Европой и удорожание поездок.