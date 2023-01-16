За сутки до отставки министра обороны Германии в ее квартире произошел пожар

Bild: за сутки до отставки министра обороны ФРГ Ламбрехт в ее квартире произошел пожар

За сутки до отставки министра обороны Германии Кристины Ламбрехт в ее квартире произошел пожар. Об этом сообщает Bild.

По информации издания, 15 января около 14 часов по местному времени свидетели сообщили о задымлении в квартире главы оборонного ведомства в берлинском районе Фридрихсхайн. Отмечается, что пожар произошел из-за загоревшегося рождественского венка.

Bild пишет, что на место происшествия вызвали пожарную службу. Однако Ламбрехт смогла самостоятельно устранить возгорание до их приезда.

Ранее стало известно, что 16 января Ламбрехт подала заявление об отставке канцлеру страны Олафу Шольцу. Решение о ее отставке было принято на фоне растущего скептицизма по поводу способности главы Минобороны «привести немецкую армию в форму» на фоне конфликта на Украине.