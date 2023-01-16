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17:29, 16 января 2023Ценности

Названа любимая модель кед знаменитостей

Daily Mail: Adidas Gazelle оказались любимой обувью знаменитостей

Фото: Lenscap Photography / Shutterstock

Журналисты Daily Mail назвали модель обуви, в которой неоднократно появлялись на публике различные знаменитости. Соответствующий материал опубликован на сайте издания.

Речь идет о кедах Gazelle немецкого бренда Adidas, которые впервые поступили в продажу в 1996 году, и с того момента выпускались в множестве цветах. Изначально кроссовки разрабатывались как обувь для игры в футбол в помещениях, однако позже данная пара вошла в повседневный гардероб покупателей.

Отмечается, что Gazelle являются любимой обувью американского актера Брэда Питта, который часто появляется в них на красных ковровых дорожках. Помимо него, нередко дочь бывшего президента США Дональда Трампа Иванку замечают на улицах в упомянутых кедах. Среди фанатов продукции Adidas также оказались певец Гарри Стайлс, актриса Оливия Уайлд, поп-исполнительница Рита Ора, модель Алессандра Амбросио и другие популярные блогеры.

В январе 2022 года стилисты портала Who What Wear назвали еще любимую обувь моделей и голливудских звезд. Выяснилось, что они полюбили туфли на каблуках, которые создает парижский дизайнер итальянского происхождения Амина Муадди для своего одноименного бренда.

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Майя Пономаренко
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Названа любимая модель кед знаменитостей
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