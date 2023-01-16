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08:51, 16 января 2023Экономика

Названы наиболее зависимые от импорта российские отрасли

НТИ: сферы телекома, микроэлектроники и ТЭК наиболее зависимые от импорта

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Сферы телекома, микроэлектроники, топливно-энергетического комплекса и транспорта наиболее чувствительны к экономическим санкциям в отношении России, заявил ТАСС заместитель исполнительного директора Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) по большим данным МГУ имени М. В. Ломоносова Егор Шитов.

Называя эти отрасли, он подчеркнул, что дефицит отечественного оборудования в них может отразиться на развитии промышленности страны. Авиационный сектор быстрее всего адаптируется к новым условиям, отметил Шитов. Комментируя зависимость сферы телекома от импорта, эксперт пояснил, что переориентацию на китайских поставщиков оборудования нельзя назвать универсальным решением, в том числе потому, что «восточные» и «западные» компоненты не являются взаимозаменяемыми.

В ТЭК адаптация к новым условиями идет тяжело, сказал Шитов. «Несмотря на то, что российским производителям с 2014 года удалось заместить около 60 процентов всего оборудования, оставшиеся 40 процентов представляют из себя высокотехнологичные приборы, которые не имеют аналогов в мире», — подчеркнул он.

По импорту высокотехнологичной продукции Россия зависит от Европы более чем на 45 процентов, от США — на 21 процент, а от Китая — на 11 процентов, заявил в июле прошлого года верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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Платон Щукин
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