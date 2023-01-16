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14:59, 16 января 2023Культура

Тело актера из сериалов «Физрук» и «Папины дочки» обнаружили в квартире в Москве

Тело актера из сериалов «Физрук» и «Папины дочки» Ипатова обнаружили в квартире в Москве

Фото: Akteria

Мумифицированное тело 64-летнего российского актера Владимира Ипатова, наиболее известного благодаря ролям в таких проектах, как «Физрук», «Папины дочки» и «Последний богатырь», обнаружили в его квартире в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале РЕН ТВ.

По данным портала, артиста обнаружила его дочь. За несколько недель до Нового года Ипатов перестал выходить на связь с близкими. Родственница актера, подождав две недели, обратилась в правоохранительные органы.

Сообщается, что на теле артиста не было обнаружено следов насильственной смерти. Актер умер около месяца назад.

В фильмографии Владимира Ипатова было около 50 проектов, в числе которых такие сериалы, как «Интерны», «Склифосовский», «Мамочки» и другие.

В воскресенье, 15 января, стало известно, что на 85-м году жизни скончался актер, режиссер и певец Вахтанг Кикабидзе. Подруга артиста рассказала о последних часах его жизни.

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Анастасия Астахова
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