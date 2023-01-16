Опубликована карта боевых действий на Украине на 16 января

Минобороны опубликовало карту боевых действий на Украине на 16 января

Минобороны России в ходе брифинга показало карту боевых действий на Украине по состоянию на 16 января. Видео опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны России

За прошедшие сутки российские военные нанесли удары украинским войскам на купянском, краснолиманском, донецком и южно-донецком направлениях. На каждом из них Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери в личном составе и военной технике.

По сообщению официального представителя оборонного ведомства Игоря Конашенкова, российские войска поразили склад вооружения, военной и специальной техники ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР), ангар с военной техникой 9-го полка особого назначения украинской нацгвардии в Запорожской области, а также 79 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 101-м районе.

Кроме этого, российские военнослужащие уничтожили украинскую боевую машину РСЗО «Град» и две украинские гаубицы в ДНР, а также несколько гаубиц ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы американского производства США в районах Луганской народной республики (ЛНР) и ДНР.

По данным оборонного ведомства, российские военные перехватили семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган» в Запорожской области, ЛНР и ДНР, а также сбили три украинских беспилотника в ЛНР.

Всего, по уточненным данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили 372 самолета, 200 вертолетов, 2885 беспилотных летательных аппаратов, 401 зенитный ракетный комплекс, 7537 танков и других боевых бронированных машин, 983 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3841 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8066 единиц специальной военной автомобильной техники.