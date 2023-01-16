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21:14, 16 января 2023Россия

В России ответили на требование ЕК сделать полеты над Сибирью бесплатными

Косачев назвал неверной постановку вопроса от ЕК о бесплатных полетах над Сибирью
Константин Косачев

Константин Косачев. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев ответил на требование Европейской комиссии (ЕК) сделать полеты над Сибирью бесплатными для иностранных авиакомпаний. Об этом он написал в Telegram.

Как напомнил Косачев, на данный момент условий для обсуждения этого вопроса нет, так как воздушное пространство Евросоюза закрыто для российских авиакомпаний, а полеты над российской территорией ограничены для авиакомпаний ЕС вследствие санкций. При этом он назвал неверной и саму постановка вопроса об отмене оплаты. «Европейским чиновникам следовало бы получше разобраться, что представляет собой механизм «транссибирского роялти», — добавил он.

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Марина Совина
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