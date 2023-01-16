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19:42, 16 января 2023Ценности

Мать блогерши примерила ее одежду и восхитила пользователей сети

Мать TikTok-блогерши alinamour примерила ее одежду и восхитила пользователей сети

Кадр: @alinamour

Мать блогерши с никнеймом @alinamour примерила ее одежду и восхитила пользователей сети. Соответствующее видео появилось в TikTok-аккаунте девушки, который насчитывает более трех миллионов подписчиков.

Вначале на размещенных кадрах женщина предстала в белом свитшоте и черных легинсах с пылесосом в руках. Затем она надела кружевное бюстье синего цвета, которое обнажало живот и подчеркивало грудь, и широкие джинсы с декоративными дырами. Кроме того, героиня ролика дополнила образ кроссовками бренда Nike и сумкой марки Chanel.

В свою очередь зрители оценили внешность женщины в наряде дочери в комментариях. «Потрясающая», «Покорила», «Неужели мы будем игнорировать ее внешнее сходство с Кэмерон Диаз [американская актриса]?» — заявили юзеры.

Ранее в январе Блогерша Тиана Дэмиен переодела мать в свою одежду, вызвав восхищение у зрителей. В начале ролика женщина позировала в черном свитере свободного кроя, серых штанах и в очках.

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Алина Гостева
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