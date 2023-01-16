В пожаловавшихся на рейдерство украинских нефтегазовых компаниях начались обыски

В пожаловавшихся на попытку рейдерства «Харьковгазе» и «Днепрогазе» начались обыски

В украинских нефтегазовых компаниях «Харьковгаз» и «Днепрогаз» начались обыски. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание «Экономическая правда».

По данным журналистов, следственные действия в компаниях начали проводить сотрудники Национальной полиции Украины. В самом ведомстве происходящее в настоящий момент не комментируют.

Ранее «Харьковгаз» и «Днепрогаз» в своих соцсетях пожаловались на попытку рейдерского захвата. Как сообщили в компаниях, чиновники «Нафтогаза Украины» попытались сменить руководство правлений их акционерных обществ.