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16:36, 16 января 2023Бывший СССР

В пожаловавшихся на рейдерство украинских нефтегазовых компаниях начались обыски

В пожаловавшихся на попытку рейдерства «Харьковгазе» и «Днепрогазе» начались обыски

Фото: Sergei Grits / AP

В украинских нефтегазовых компаниях «Харьковгаз» и «Днепрогаз» начались обыски. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание «Экономическая правда».

По данным журналистов, следственные действия в компаниях начали проводить сотрудники Национальной полиции Украины. В самом ведомстве происходящее в настоящий момент не комментируют.

Ранее «Харьковгаз» и «Днепрогаз» в своих соцсетях пожаловались на попытку рейдерского захвата. Как сообщили в компаниях, чиновники «Нафтогаза Украины» попытались сменить руководство правлений их акционерных обществ.

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Георгий Нестеров
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